Sultangazi'de hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi'de bir binanın dış kapısını zorlayarak içeri girmeye çalışan 2 kişi, bina sakini tarafından darbedildi. Ayrıca başka bir olayda ise ayakkabı ve kazı kazan hırsızlığı gerçekleştirildi.

SULTANGAZİ'de bir binanın dış kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, kendilerini fark eden bina sakini tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre iki şüpheli bir binanın dış kapısını zorlayarak, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada binada oturan bir kişi, evine geldiği sırada kapıyı zorlayan iki şüpheliyi fark etti. Şüphelilere müdahale eden bina sakini, kısa bir süre sonra ise, darbetti. Tüm yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına yansırken, diğer bina sakinleri araya girip, komşularını sakinleştirmeye çalıştı.

AYAKKABI VE KAZI KAZAN HIRSIZLIĞI KAMERADA

Yine Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binaya giren cerrahi maskeli hırsız, tüm katları tek tek dolaşarak, daire önündeki ayakkabıları inceledi. Binanın üst katına çıkan şüpheli, burada bulunan ayakkabıları inceledi, beğendiklerini yanında getirdiği poşete koydu. Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde ise, bir iş yerine gelen kişi, iş yeri sahibinin kasa ile ilgilenmesini fırsat bilerek, masanın üzerinde bulunan kazı kazanları çaldı. Yaşanan her iki olayda güvenlik kameralarına yansıdı. \t