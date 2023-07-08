Sultangazi'de hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Sultangazi'de bir binanın dış kapısını zorlayarak içeri girmeye çalışan 2 kişi, bina sakini tarafından darbedildi. Diğer bir olayda ise bir hırsız, ayakkabı ve kazı kazan çalarak kayıplara karıştı.

SULTANGAZİ'de bir binanın dış kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi, kendilerini fark eden bina sakini tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.< Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre iki şüpheli bir binanın dış kapısını zorlayarak, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada binada oturan bir kişi, evine geldiği sırada kapıyı zorlayan iki şüpheliyi fark etti. Şüphelilere müdahale eden bina sakini, kısa bir süre sonra ise, darbetti. Tüm yaşananlar, binanın güvenlik kamerasına yansırken, diğer bina sakinleri araya girip, komşularını sakinleştirmeye çalıştı.