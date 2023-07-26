Sultangazi'de Hırsızlar 250 Bin Liralık Hayalet Ekranı Çaldı

SULTANGAZİ'de, kapalı kasa minibüsle sokağa gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin camlarını kırarak dakikalar içerisinde 250 bin lira değerindeki hayalet ekranı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı kasa bir minibüsle sokağa gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin arkasına aracı park etti. Daha sonra hırsızlardan biri, aşağı inerek otomobilin kelebek camını levye ile kırdıktan sonra araca geri döndü. Bu sefer araçtan inen bir başka hırsız, kırılan camdan elini içeri sokarak, otomobilin arka kapısını açmaya çalıştı. Arka kapıyı açmayı başaramayan hırsız, geldikleri araca geri bindi. Aracı hareket ettiren hırsızlar, park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Yolcu koltuğunda oturan hırsızlardan biri, elindeki kesici metalle otomobilin sol ön camını kırdı. Araçtan hiç inmeden diğer otomobilin içine giren hırsız, saniyeler içinde otomobilin yaklaşık 250 bin lira değerindeki hayalet ekranını söktü. Hırsızlık olayının ardından şüpheliler geldikleri kapalı kasa minibüsle hızla olay yerinden kaçtı.

Sabah işe gitmek için evden çıkarak otomobilinin yanına gelen Rıfat Aslan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aslan, polis merkezine giderek, hırsızlardan şikayetçi oldu.

"İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİRŞEY GELİYOR"

Yaşananları anlatan Rıfat Aslan, "Sabah 07.00 sıralarında insanların işe gittiği saatte kapalı kasa minibüsle gelmişler. Kelebek camı kırıp, kapıyı açmaya çalışmışlar. Daha sonra minibüsle aracımın yan tarafına yanaşıyorlar. Aracımın ön camını kırıp, aracın ekranını çalmışlar. Benim başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Bir an önce bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Yaklaşık 250 bin TL zararım var" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapalı kasa minibüsten inen kişinin otomobilin kelebek camını kırdığı, daha sonra minibüse geri döndüğü görüldü. Araçtan inen eldivenli diğer kişi, aracın arka kapısını açmaya çalışırken, bu sırada sokaktan geçen birini fark etmesi üzerine oturarak, perdeleme sistemi ile kendini gizlemeye çalıştı, kısa süre sonra ise minibüse bindi. Minibüsün hareket ettiği, otomobile çarptığı ve daha sonra park halindeki otomobile yanaştığı anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.