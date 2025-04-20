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Sultangazi'de Hırsız Marketten Ayakkabı Giyerek Çıktı

Sultangazi'de Hırsız Marketten Ayakkabı Giyerek Çıktı
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Sultangazi'de bir markette alışveriş bahanesiyle giren bir şüpheli, indirimli ayakkabıyı deneyip giyerek kendi ayakkabılarını bırakarak marketten uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de bir markete gelen şüpheli, indirim reyonundan beğendiği ayakkabıyı giyip, kendi ayakkabılarını markette bıraktı. Şüpheli daha sonra marketten çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren şüpheli, bir süre ayakkabı reyonunu inceledi. Ardından 800 lira değerindeki indirimli ayakkabılardan birini deneyen şüpheli, beğendiği ürünü ayağına giyerek kendi ayakkabılarını reyonun önüne bıraktı. Hiçbirşey olmamış gibi reyondan alıp giydiği ayakkabılarla marketten ayrılan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Market yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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