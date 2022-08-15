SULTANGAZİ'DE HAVAİ FİŞEKLER İLE TEHLİKELİ GÖSTERİ SULTANGAZİ'de, düğün sırasında iki kişi tehlikeye aldırmadan havai fişekleri sokak ortasında patlattı. SULTANGAZİ'de, düğün sırasında iki kişi tehlikeye aldırmadan havai fişekleri sokak ortasında patlattı. Esentepe Mahallesi'nde düğünün bitmesiyle birlikte gelin arabası ayrılırken sokakta bekleyen iki kişi, ellerinde tuttukları havai fişekleri ateşledi. Hava fişekler peş peşe patlayıp gökyüzünü aydınlatırken, iki kişinin kendilerini ve etrafı tehlikeye attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Esentepe Güncel Haberler

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