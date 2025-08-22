Sultangazi'de Özel Hastanede Yangın Çıktı
Sultangazi'de bir özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Emre KURT/ SULTANGAZİ'de özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itifaye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel