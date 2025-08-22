Sultangazi'de Özel Hastanede Yangın Çıktı

Güncelleme:
Sultangazi'de bir özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
