Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan beton, otomobilin üzerine ve içine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan beton, otomobilin üzerine ve içine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FNV 778 plakalı otomobile arkasından gelen hazır beton yüklü kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle damperden dökülen yüzlerce kilo ağırlığındaki betonlar otomobilin arka camını kırarak içine döküldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yola dökülen betonlar nedeniyle cadde üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücü ise otomobili kenara çekerek, içine dökülen betonları eli ile temizlemeye çalıştı. - İSTANBUL