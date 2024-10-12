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Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Yaralı

Sultangazi'de Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Yaralı
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Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol levhasına çarptı ve levha otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Sultangazi'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı.

Sultançiftliği Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 34 KJZ 086 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yol levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle levha, L.T. idaresindeki 39 SU 730 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ile araçta fenalaşan kişiler hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel

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