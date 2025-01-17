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Sultangazi'de Hafif Ticari Araç ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Sultangazi'de Hafif Ticari Araç ve Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında hafriyat kamyonunun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kamyon dereye düşerken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Sultangazi'de hafif ticari araçla çarpışan hafriyat kamyonunun dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, 34 MCM 557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan iki araçtan kamyon Alibey Deresi'ne düştü, hafif ticari araç ise otluk alanda durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen kamyonun sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 3 yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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