Sultangazi'de gündüz vakti bir binanın duvarına örümcek adam gibi tırmanarak yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye girmeye çalışan hırsızlar, ev sahibi kadının bağırması üzerine kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de gündüz vakti hırsızlık girişimi kamerada

Hırsızları kovalayıp o anları cep telefonu ile kaydetti

İSTANBUL - Sultangazi'de gündüz vakti bir binanın duvarına örümcek adam gibi tırmanarak yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye girmeye çalıştı. 2 hırsız ev sahibi kadının kendilerini fark edip bağırması ile kaçarak uzaklaştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sultangazi Esentepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadının evinde yanlız bulunduğu esnada binanın arka tarafında bulunan mutfak bölümündeki duvarı tırmanarak pencereden içeriye girmeye çalışan 2 kişi ev sahibi kadın ile bir anda göz göze geldi. Kendilerini fark eden kadının bağırması ile panik yapıp kaçmaya başlayan 2 kişi adeta örümcek adam gibi tırmanarak çıktıkları duvardan aynı şekilde kaçarak uzaklaştı.

O anları kameraya yansıdı

Ev sahibi yabancı uyruklu kadın panik halinde çığlık atarak bağırmaya başlarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almaya başladı. İki hırsıza yaptıklarının yanlış olduğunu belirtmek isteyen kadın "Haram Haram" diyerek tepki gösterirken kayıt altına alındıklarını fark eden iki kişinin ise kaçarken yüzlerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti.