Sultangazi'de Görünmez Kazalar

Sultangazi'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinden çıkmak isteyen bir kişi kapının açık olduğunu sanarak cama çarptı. Bir kurye ise dengesini kaybederek motosikletle birlikte yere düştü.

SULTANGAZİ'de yaşanan görünmez kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinden çıkmak istediği sırada kapının açık olduğunu sanan bir kişi, cama çarptı. Bir kurye ise dengesini kaybederek motosikletle birlikte yere düştü.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kaydedilen görüntüde, kapının yanındaki sabit kanadın açık olduğunu düşünerek dışarıya çıkmak isteyen kişi, cama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cam kırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen başka bir görüntüde ise siparişini teslim ettikten sonra çalıştığı pizzacıya gelen kurye, motosikleti park ettiği sırada dengesini kaybederek, motosikletle beraber yere düştü. O sırada çarptığı bir başka motosiklet de yere düştü.