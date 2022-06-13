Sultangazi'de göçmenlerin kaldığı evde hırsızlık kamerada SULTANGAZİ'de göçmenlerin kaldığı bir eve, açık bırakılan pencereden giren hırsızlar, 2 telefon ve nakit para çaldı. SULTANGAZİ'de göçmenlerin kaldığı bir eve, açık bırakılan pencereden giren hırsızlar, 2 telefon ve nakit para çaldı. Sultangazi Yayla Mahallesi'nde, geçtiğimiz günü, penceresi açık bırakılan bir evde hırsızlık yaşandı. Evden 2 cep telefonu ve nakit parayı çalan hırsızların, kaçtığı öğrenildi. Hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada, polis güvenlik kameralarını inceleme aldı. Görüntülerde şüpheliler, açık pencereden eve girip, kısa süre sonra aynı yerden çıkıyor. Mahalle sakinleri evde Afgan uyruklu göçmenlerin yaşadığını, 16 ile 18 yaşlarındaki iki hırsızın açık pencereden girerek hırsızlık yaptığını söyledi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sultangazi Güncel Haberler

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