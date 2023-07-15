Sultangazi'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

SULTANGAZİ'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Kağıt balyaların alev alev yandığı yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinin bahçesinde bulunan kağıt balyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören iş yeri sahibi ve çalışanlar itfaiyeye haber verdi. İş yeri çalışanları bir yandan da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İş yerine ait kepçe ile yangın söndürülmeye çalışılırken olay yerine Sultangazj, Arnavutköy ve Başakşehir İtfaiye istasyonlarına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde büyük hasar oluştu. \t