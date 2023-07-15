Sultangazi'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

SULTANGAZİ'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Kağıt balyaların alev alev yandığı yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. haber verdi. İş yeri çalışanları bir yandan da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İş yerine ait kepçe ile yangın söndürülmeye çalışılırken olay yerine Sultangazj, Arnavutköy ve Başakşehir İtfaiye istasyonlarına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde büyük hasar oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler