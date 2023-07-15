Sultangazi'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
Güncel Haberler
Sultangazi'de bulunan bir geri dönüşüm tesisi yangınında kağıt balyalar alev alev yanarak gökyüzünü siyah dumanlarla kapladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tesis büyük hasar gördü.
SULTANGAZİ'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürülebildi. Kağıt balyaların alev alev yandığı yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
İtfaiye Güncel Haberler