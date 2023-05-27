Sultangazi'de gece saatlerinde çok sayıda otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sultangazi'de gece vakti 10 aracın lastikleri kesildi

İSTANBUL - Sultangazi'de gece saatlerinde çok sayıda otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Sabah işe gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, polis ekipleri sokak üzerinde yaklaşık 10 aracın lastiğini kesen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Sultangazi İsmetpaşa mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki ayrı sokakta bulunan yaklaşık 10 otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek zarar verildi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkıp karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönen araç sahipleri ise duruma tepki gösterdi.

Mağdur olan bir vatandaş "Sabah kalktım taziyeye gidecektim geldim baktım benim arabam ile beraber onlarca arabanın tekerlerini bıçakla patlatmışlar. Aşağı yukarı 10 tane araç var ama aşağıya doğru sokak boydan boya birde yan sokak komple bütün araçlar. Kimi aracın 2 tane kim aracın 1 tane lastikleri patlatılmış. Şuanda yedek lastiği taktım lastikçiye gidiyorum" dedi.

Sultangazi İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından park halindeki otomobillerin lastiklerini keserek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.