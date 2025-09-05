Sultangazi'de Fiyat Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, market, pazar ve gıda işletmelerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, okul kantinleri, marketler, fırınlar, gıda işletmeleri ve pazarlarda denetim gerçekleştirdi.

Tezgahtaki etiketlerin üzerindeki rakamlar ve yazıların anlaşılırlığını kontrol eden ekipler, etiketi olmayan ürünleri ve etikette hile yapanları da Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ilçe genelinde zabıta ekipleriyle denetim yaptıklarını belirtti.

Dursun, "Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Pazarda etiket hilesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya ve fahiş fiyatları önleme çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.