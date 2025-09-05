Haberler

Sultangazi'de Fiyat Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Güncelleme:
Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, marketler, pazarlar ve gıda işletmelerinde fiyat ve etiket denetimi yaparak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemler alıyor. Zabıta ekipleri, hileli etiketleri ve etiketsiz ürünleri Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, okul kantinleri, marketler, fırınlar, gıda işletmeleri ve pazarlarda denetim gerçekleştirdi.

Tezgahtaki etiketlerin üzerindeki rakamlar ve yazıların anlaşılırlığını kontrol eden ekipler, etiketi olmayan ürünleri ve etikette hile yapanları da Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ilçe genelinde zabıta ekipleriyle denetim yaptıklarını belirtti.

Dursun, "Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönmemesi için zabıta ekiplerimiz titizlikle denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Pazarda etiket hilesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya ve fahiş fiyatları önleme çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
