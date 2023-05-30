Sultangazi'de fırında hakarete uğrayan çocuğun ailesi konuştu

İSTANBUL - Sultangazi'de fırında hakaret edilen Musab Bin Ümeyir Aksoy ve babası konuştu.

Sultangazi'de bir fırında tezgahtar olarak çalışan Kadir Yaran, fırına ekmek almaya gelen ve sokakta "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy'u hakaret ederek dükkan kovmuştu. Musab Bin Ümeyir Aksoy ve babası yaşanan o anları anlattı.

Babasına gerçekleşen olayı anlatan Musab Bin Umeyir Aksoy, babasıyla beraber fırına gittiğinde fırın çalışanı Kadir Yaran tarafından tekrar hakarete ve bıçaklı saldırıya maruz kaldı.

"Bıçağı bana doğru doğrulttu"

Fırında çalışanın kendisine bıçak doğrulttuğunu söyleyen Musab Bin Umeyir Aksoy, "Sokakta kutlama vardı. Bende sevincimden Reis diye bağırdım. Şahısta içeride bağırdı, çektiğim videoda var. İçeri girdim, iki ekmek verir misin dedim. İtlere ekmek satmıyoruz, dedi. Bende karşılık olarak dedim ki? O zaman bütün AK Partililer it mi oluyor? dedim, evet dedi. Onu söyleyince ben başka bir fırına gidip alışveriş yaptım. Gerçekten çok üzüldüm. Arada kasa ve tezgah vardı. Bana darp girişiminde bulunmadı. Ama bıçağı bana doğru doğrulttu. Ben dışarı kaçmasaydım, bana bıçağı fırlatacaktı. Bu bıçak çekme olayı benim aileme anlatmamdan sonra oldu. Belediye başkanı ve yardımcıları beni aradı. Bana mühürledik için rahat olsun dediler. Bir onlardan destek gördüm. Sosyal medya da beni kötülüyorlar. Olayı bilmedikleri halde beni kötülemeye çalışıyorlar, bu da benim zoruma gidiyor" dedi.

"Oğlum Erdoğan'ın kazanmasıyla itibariyle dışarı çıktı"

Seçim için oğlunun dışarı çıktığını söyleyen Baba Bayram Aksoy, "Oğlum Erdoğan'ın kazanmasıyla itibariyle dışarı çıktı. AK Parti tarafından davullu, zurnalı kutlama vardı. Benim oğlum da genç olduğu için merak etti. Baba ben de çıkabilir miyim? Topluma karışmak istiyorum dedi. Merak ettim dedi. Oğlum seçim dolayısıyla başına bir iş gelebilir dedim ama fazla kalma dedim. O da tamam baba dedi. Aradan yarım saat geçti. Ben olayları bildiğim için yani kavga falan çıkar şüphesiyle. Gittim oğlumu çağırdım geldim. Tamam, gidelim baba dedi. Yeter bu kadar dedi. Ben dedim buraya gelmişken bir ekmek al. Sabah kahvaltısı yaparız dedim. Bu da ablası orada çalıştığı için oraya gidiyor" şeklinde konuştu.

"Oyum Erdoğan'a veriyorum dedikten sonra bu adam sağa sola koşturdu"

Yaşanan olayı anlatan Baba Bayram Aksoy, "Ya dışarıda da ki coşkuya kapılarak Reis oyu kazandı demiş. Daha sonra içeri girmiş. Abi iki ekmek verir misin demiş. Fırında çalışan, ben itleri ekmek satmıyorum. Köpeklere ekmek vermiyorum demiş. Ben de gittim bunun hesabını sordum. Aslı, astarı var mı diye sordum? Ben böyle söyledim, abi dedim yanlış yapmışsın. Bir müşteriye bir esnaf olaraktan böyle hakaret yapmana gerek yok dedim. Ben AK Parti'yi severim. Ben Erdoğan'ı desteklerim. Başkasını desteklersin dedim. Kendi sevmediğini ben sevmeyebilirsin. Benim sevmeyi sevdiğimi sen sevmeyebilirsin dedim. Aynı bu sefer ben öyle dedikten sonra ben Reisci'yim 21'dir. Oyum Erdoğan'a veriyorum dedikten sonra. Bu adam sağa sola koşturdu. Bıçağını saldırdı. Bırakın beni diye. Başka bir esnaf araya girdi yani. Stattan bu tarafa geçmesini engellediği için bizim üzerimize yürümedi" ifadelerini kullandı.

"AK Parti seçmenini aşağılaması, bu benim zoruma gitti"

AK Parti seçmenini aşağılaması kendisinin zoruna gittiğini söyleyen Baba Bayram Aksoy, "Hiç aklımıza gelmedi bıçak çekeceği. Tartışacak kimsesi yoktu. Gerek bizle tartıştığı için bizle irtibata geçtiği için direkt bıçağı bizzat aldık. Suçlu yani kendisi şu an gözaltında. Savcılık devreye girdi. Belediyemiz ilgileniyor, gerekeni yapıyor. Bundan sonraki süreç mahkeme yoluyla devam edecek. Yani şahıs olaraktan değildir. Ben kişisel olarak şikayetçiyim. Kurum olarak şikayetçi değilim. Hakaret var, aşağılama var, bıçakla saldırı var. Bu tarafa vurma, öldürme, yaralama olayı olacaktı. Bu nedenden dolayı ben şikayet ettim. İnsanları küçük düşürmesi, AK Parti seçmenini aşağılaması, bu benim zoruma gitti. Ben 21 senedir Erdoğan'dan veya AK Parti'den daha iyisini görmediğim için önceki dönemlerde hükümetlerde neler yaşadığımı bildiğim için ben destekliyorum. Erdoğan'ı seviyorum Yani her açıdan seviyorum ben. Ben bu yüzden hem üyesiyim hem seçmeniyim. Ben de bunu buna söyledikten sonra zoruna gitmiş herhalde. Bize bıçakla saldırdı, bizi tehdit etti. Yani durum bundan ibaret. Savcılık ve mahkeme yoluyla bundan sonra devam ediyor" diye konuştu.

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