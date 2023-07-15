Sultangazi'de feci kaza: TIR'ın altında kalan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de karşıdan karşıya geçmek isteyen Şükrü K. kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K.'ye Emre Y., idaresindeki 34 GPL 606 plakalı TIR çarptı. Şükrü K. TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şükrü K.'nın cansız bedenini hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan TIR şoförü Emre Y. ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.