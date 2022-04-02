SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN - Haberler

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SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'de bulunan iki katlı kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SULTANGAZİ'de bulunan iki katlı kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 15.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki 2 katlı kot yıkama fabrikasında çıktı. Yangına fabrika çalışanları müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrika çalışanı Bahattin Ak, "Toz odasından kıvılcım çıkmış ama net bilgimiz yok. İtfaiye geldi söndürdü soğutma çalışmaları devam ediyor. Her hangi bir sağlık olayı yok. Yangının neyden çıktı bilmiyoruz. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgil inceleme sürüyor.

SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

SULTANGAZİ'DE FABRİKADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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