Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı - Haberler

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Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

İstanbul Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de evinde ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Ömer K'nin, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki evine gittiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştığını bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede Sercan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları Ömer K'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Sercan K'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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