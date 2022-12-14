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Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti

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Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti

İstanbul Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti.

İstanbul Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi A2 Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören komşuların uyarısıyla binanın üst katında yaşayan Şefika Şahin, yangından etkilenmemek için dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmalarını ağlayarak izleyen Şahin'i, komşuları teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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