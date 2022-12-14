Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti Güncel Haberler İstanbul Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti. İstanbul Sultangazi'de evi yanan kadını komşuları teselli etti. Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi A2 Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören komşuların uyarısıyla binanın üst katında yaşayan Şefika Şahin, yangından etkilenmemek için dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmalarını ağlayarak izleyen Şahin'i, komşuları teselli etmeye çalıştı. Kaynak: AA / Güncel Sultangazi Güncel Haberler

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