SULTANGAZİ'de Ev Sahibi, Kiracısının Evinde Cesetle Karşılaştı

SULTANGAZİ'de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Evde bulunan bazanın altına bakan ev sahibi battaniyeye sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Olayın yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.

SULTANGAZİ'de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Evde bulunan bazanın altına bakan ev sahibi battaniyeye sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi. Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.

10 GÜN ÖNCE ADAM VE OĞLU EVDEN AYRILDI

Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.