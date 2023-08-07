Sultangazi'de Ev Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga

SULTANGAZİ'de ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 2 tarafın yakınlarının da dahil olduğu Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıktan tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.