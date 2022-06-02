Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde öldürüldü - Haberler

SULTANGAZİ'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz (26) çıkan tartışma sonucu öldürüldü. Polis olayla ilgili aralarında eski sevgili Hemşire Zehra E.'nin de bulunduğu aile üyelerinden 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan silahı bir komşularına verip saklamaya çalıştıkları tespit edilen şüpheliler cinayetle ilgili iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi, 1473 sokakta geçen pazartesi saat 08.30'da meydana gelen olayda Murathan Yılmaz, sokak üzerinde çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Murathan Yılmaz'ın bir aile sağlık merkezinde hemşirelik yapan eski sevgilisi Zehra E.'nin evinin önünde öldürüldüğünü belirledi. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre Murathan Yılmaz'ın Zehra E. ile tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi. Zehra E. tarafından 4 kez polise şikayet edilen Murathan Yılmaz için mahkeme tarafından 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı alındığı belirlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E.(59), Mehmet E.(21), Mustafa E.(56), Zahide E.(35), Baran E.(28), Türkan E.(50), Mehmet E.(42), Aysel E.(52), Zehra E.(25), B.E.(15), Nusret B.(48), Demir K.(42) adliyeye sevk edildiler.