Sultangazi'de Eski Eşinin Evinde Gizlice Girmeye Çalışan Kişi Engellendi
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Sultangazi'de Süleyman Yıldız, eski eşinin evine gizlice girmeye çalıştı ancak engellendi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
SULTANGAZİ'de iddiaya göre Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Eski eşi durumu fark edince çığlık atıp, balkondaki saksıları Yıldız'ın üzerine attı. Yıldız'ın merdivenle eve çıkmasına yardım eden kişi çığlığı duyunca, Yıldız'ı engelledi. O anlar kameraya yansıdı.
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