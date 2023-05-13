Sultangazi'de eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatta kaldı

Olay 4 Mayıs'ta Sultangazi'de yaşandı. Tehditler nedeniyle savcılığa gitmek için evinden çıkan Derya Muslu (46), kendisini takip eden eski eşi Muzaffer Meral (63) tarafından Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 07.45 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Muzaffer Meral, eski eşi Derya Muslu'ya yaklaşık 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Muslu'nun karnına isabet etti. Yaklaşık 3 yıldır ölüm tehditleri aldığını ve uzaklaştırma kararı olduğunu belirten Muslu, saldırıdan saatler önce gece karakola gitti, can güvenliği olmadığını ifade etti. Sabah ise savcılığa gitmek için iş yerinden izin almak için evden çıkarken yanına biber gazı da aldı. Muslu, silahlı saldırı anında Meral'in yüzüne biber gazı sıktı. Meral, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Muslu, yaşadıklarını anlattı.

"GECE BANA SİLAH I ATTI, KARAKOLA GİTTİM"

"YÜZÜNE SIKTIM, SIKMASAYDIM YAŞAMAYACAKTIM"

Muslu, "Bir gün önce korkudan biber gazı almıştım. Sürekli önüme çıktığı için aldım. Yüzüne sıktım. Eğer sıkmasaydım yaşamayacaktım. Öldürmek için gelmişti çünkü bir gün önce de silah fotoğraflarını atmıştı. Onu bile polise göstermiştim. Sonra hastaneye koruma verdiler, benim hastanede korunmaya ihtiyacım yoktu" dedi.