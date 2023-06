Sultangazi'de Engelli Kiracı Sokağa Atıldı

Sultangazi'de bir ev sahibi bodrum katta yaşayan yüzde 80 engelli kiracısını sokağa attı. Kiracısı evde yokken iddiaya göre camı kırarak eve giren ev sahibi, eşyaları sokağa çıkartarak kilidi değiştirdi. Evden atılan adamın kız kardeşi ise gözyaşları döktü.

Olay geçtiğimiz salı günü 75. yıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yüzde 80 engelli raporu bulunan şizofren hastası Yavuz Çakıllı'nın (53) dışarı çıktığında eve camı kırarak giren ev sahibi, eşyaları dışarı çıkartarak kilidi değiştirdi. Eve dönünce kapıda kalan Yavuz Çakıllı ne yapacağını şaşırdı. Haberi aldıktan sonra ağabeyinin evine koşan Vahide Ok, duruma tepki gösterdi.

Evin kirasının gününde ödendiğini söyleyen Ok, 2 sene önce de ev sahibinin mahkeme kararı kardeşini evden çıkarmaya çalıştığını ancak hukuk mücadelesini kaybettiğini söyledi.

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Vahide Ok, "Benim yüzde 80 engelli ağabeyim var 10 senedir burada kirada duruyor. Ev sahibinin hiç bir kanuni hakkı olmadan evine zorla camını kırıp evde yokken bütün eşyalarını ev sahibi bacısı, oğlu ile birlikte sokağa atıyor eşyalarını bize hiç bir haber vermeden. Bu çocuk 4 gündür sokaklarda eşyaları çalınıyor mağduruz yani. Bu insanlık dışı bir olay gerçekten eşyalarım çalınıyor gidecek koyacak yerim yok kimse ev vermiyor. Dolaplarım kırıldı, elektrik süpürgesini çalmışlar, hortumlarını çalmışlar. 2 sene önce mahkemeye verdi ve mahkemeyi kaybetti. Kardeşim oturmaya devam etti kirasını düzenli ödediğim halde yine de kanunu, devleti hiçe sayarak bunları yapıyor. Polisimiz Allah razı olsun ilgilendiler savcımız şuan karar vermeye çalışıyor ama süreçte çok mağduruz. Çocuğun kalacak gidecek yeri yok sokaklarda kalıyor. Eşyalarını koyacak hiç bir yerimiz yok. Yüzde 80 şizofren ama hiç kimseye zararı yok. Bütün komşuları tanır Yavuz'u severler kimseye zararı yok. Kendisi bir tek yatmadan yatmaya geliyor zaten evine yoksa 10 senedir onu burada zaten oturtmazlardı" ifadelerini kullandı.

Evden atılan Yavuz Çakıllı'nın eniştesi Muzaffer Ok ise, "Bu şekilde ev sahipleri her önüne geleni dışarıya atarsa bu insanlar ne yapacak. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz. 4 gündür bu eşyalar dışarıda çoğu eşya çalındı, kırıldı. Komşular zaten müdehale ediyormuş ama gecede çalıyorlar. Yapacağımız birşey yok, götüreceğimiz bir yer yok. Şimdi burada camı kırdılar içeriye girdiler asma kilit taktılar daha sonra iki gün sonrada komple camı ve kilidi değiştirip kapıyı da kilitleyip çıktılar bina komple onların zaten" dedi. - İSTANBUL