Sultangazi'de En Güzel Kurban Yarışması düzenlendi

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen En Güzel Kurban Yarışması'nda Çankırı'dan getirilen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki Ilgaz isimli kurbanlık birinci oldu. Yarışmada ilk 3 kurbanlığa altın ödülleri verildi.

Sultangazi Belediyesince düzenlenen "En Güzel Kurban Yarışması"nı, Çankırı'dan getirilen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki "Ilgaz" isimli kurbanlık kazandı.

??????? Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kurduğu modern ve hijyenik kurban satış alanında tüm kurbanlıklar veteriner eşliğinde satılırken, bir de "En Güzel Kurban Yarışması" düzenlendi.

Yarışmada, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar sahipleri tarafından süslendi.

Jüri üyeleri, hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine ve huyuna göre kurbanlıkları değerlendirdi.

Yarışma sonucunda belirlenen ilk 3 kurbanlığa ödül verildi. Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın takıldı.

Yarışmada Çankırı'dan getirilen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki "Ilgaz" isimli kurbanlık birinci, Tokat'tan 1 ton 40 kilo ağırlığındaki "Yakışıklı" ikinci, Ordu'dan 1 ton 5 kiloluk "Reis" ise üçüncü oldu. Keşan'dan getirilen "Maskot" isimli kurbanlık da mansiyon ödülünü alarak sahibine gram altın kazandırdı.???????

Programa, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Tanrıverdi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mihriban Aksoy ve vatandaşlar katıldı.