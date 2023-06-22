Sultangazi'de 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi

Sultangazi'de kurulan kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen kurbanlıklar yarışma için sahipleri tarafından süslendi. 7 kişilik jürinin oylamasıyla Çankırı'dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli kurbanlık birinci olarak sahibine tam altın kazandırdı.

Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenledi. Yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen kurbanlıklar sahipleri tarafından süslendi. Juri üyeleri hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine ve huyuna göre kurbanlıkları değerlendirdi. Yarışma sonucunda belirlenen ilk 3 kurbanlığa ödül verildi. Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı.

Yarışma kapsamında Çankırı'dan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığındaki 'Ilgaz' isimli kurbanlık birinci, Tokat'tan gelen 1 ton 40 kilo ağırlığındaki 'Yakışıklı' isimli kurbanlık ikinci, Ordu'dan gelen 1 ton 5 kiloluk 'Reis' isimli kurbanlık ise üçüncü oldu. Keşan'dan gelen 'Maskot' isimli kurbanlık ise mansiyon ödülünü alarak sahibine gram altın kazandırdı.

DALKILIÇ: YARIŞMADA ÖZELLİKLE HAYVANIN AĞIRLIĞINA DİKKAT EDİYORUZ

Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, "Bu sene 2'ncisini düzenlediğimiz 'En Güzel Kurban Yarışması'nı az önce gerçekleştirdik. Kurban yarışmasında özellikle hayvanın ağırlığına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği ve hayvanın temizliği dikkat ettiğimiz hususlar arasında. Bu sene yapmış olduğumuz 2'nci 'En Güzel Kurban Yarışması'nda alanımıza olan rağbet de artıyor. Özellikle bu yarışmalarla hayvanları yetiştiren besicilerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Bu açıdan da çok önemli" dedi.

DELİCAN: GURUR DUYUYORUZ

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden gelen ve tam altın kazanan Abdurrahman Delican, "Kurbanlığımızı yetiştirdik, kendi hayvanımız. Birinciliği aldık. Çok memnunuz, gurur duyuyoruz" diye konuştu.