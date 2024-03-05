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Sultangazi'de Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar

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Sultangazi'de emniyet şeridini kullanarak trafikte geçiş önceliği hakkını ihlal eden 5 sürücüye toplamda 41 bin 304 lira para cezası uygulandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaparak sürücülerin kimliklerini tespit etti. Cezalar, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen ihlallerden dolayı kesildi.

Sultangazi'de emniyet şeridini kullanarak trafikte geçiş önceliği hakkını ihlal eden 5 sürücüye 41 bin 304 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, trafikte geçiş önceliği hakkını vermeyen sürücülerle ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridi kullanarak geçiş önceliği hakkını ihlal eden 34 CHP 45 plakalı aracın sürücüsünün E.Y., 34 LKB 019 plakalı aracın sürücüsünün Z.Y., 34 EIY 844 plakalı aracın sürücüsünün S.P., 34 CBD 494 plakalı aracın sürücüsünün V.K.O. ile 34 KL 9469 plakalı aracın sürücüsünün S.B. olduğunu tespit etti.

Çalışmaların ardından yakalanan sürücü E.Y'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "gereksiz yere emniyet şeridini kullanmak", "geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek", "film cam", "yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak" maddesinden 11 bin 282 lira ceza kesildi.

Sürücü Z.Y'ye ise "gereksiz yere emniyet şeridi kullanmak", "geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" ile "okul servis araçlarında DUR levhası bulundurmamak" maddelerinden toplam 8 bin 635 lira ceza uygulandı.

Sürücüler S.P., V.K.O. ve S.B'ye de "gereksiz yere emniyet şeridi kullanmak" ve "geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerinden 7 bin 129'ar lira para cezası verildi.

İtfaiye aracının, 2 Mart'ta Sultangazi'de kaza yerine gitmeye çalışırken diğer araçların emniyet şeridi ihlali yapması nedeniyle ilerleyemediği anlar cep telefonuyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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