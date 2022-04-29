SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI' YAPILDI - Haberler

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SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI' YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SULTANGAZİ'DE 'EMNİYET KEMERİ UYGULAMASI' YAPILDI

SULTANGAZİ'de, kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındalığa dikkat çekmek için Sultangazi'de uygulama yapıldı. Kaymakam Uğur Kalkar ve İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik'in katılımıyla Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşen uygulamada emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uğur Kalkar, Sultangazi, Hisarcık, Güncel, Haberler

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