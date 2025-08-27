Sultangazi'de Emlakçıya Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Sultangazi'de bir emlakçının önüne silahla ateş açıldı. Camların kırılması sonucu 1 kişi hafif yaralanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde emlakçılık ve oto kiralama üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne araçla gelen şüpheliler, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İş yerinde bulunan 1 kişi, kırılan camların elini kesmesi sonucu hafif yaralanırken, dükkanın önünde park halindeki araca da mermi isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

