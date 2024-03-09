Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Elektrik Trafolarından Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Güncelleme:

Sultangazi'de elektrik trafolarından bakır kablo çalan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan bir hurdacı gözaltına alındı. Şüphelilerin trafodan kablo çaldıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultangazi'de elektrik trafolarından bakır kablo çalan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan bir hurdacı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi P Caddesi'ndeki elektrik trafosundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir elektik dağıtım şirketine ait araçla olay yerine gelen şüphelilerin, trafodaki bakır kabloları alarak kaçtığını tespit etti.

Aracın plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.D, B.K. ve İ.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde 1 ve Habipler Mahallesi'nde de 1 trafodan daha bakır kablo çaldıkları belirlenen şüphelilerin, 10 kilogram bakır kabloyu 700 lira karşılığında hurdacı Ş.K'ya sattıkları anlaşıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri hurdacı Ş.K'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.D, B.K. ve İ.Y. "nitelikli hırsızlık", "mala zarar verme" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilirken, şüpheli Ş.K. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin trafodan kablo çaldıkları anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç Polis Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title