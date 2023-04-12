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SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARINDA OLUŞAN PATLAMA KORKUTTU

SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK KABLOLARINDA OLUŞAN PATLAMA KORKUTTU

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de sahur vakti elektrik kablolarında art arda patlama oldu, kıvılcımlar sokağa yayıldı.

SULTANGAZİ'de sahur vakti elektrik kablolarında art arda patlama oldu, kıvılcımlar sokağa yayıldı. Mahalle sakinleri panikle evlerinden dışarı çıktı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1397 Sokak'ta önceki gece saat 03.30 sıralarında elektrik direklerinde bulunan kablolarda art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sırasında kıvılcımlar sokağa yayıldı. Patlama sesleri üzerine panik yaşayan mahalle sakinleri kendini dışarı attı. Bazı mahalle sakinleri ise, park halindeki araçlarının zarar görmesini engellemek için başka yere çekti. İhbar üzerine polis, itfaiye ve enerji şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle hattaki elektrik akımı kesildi. Yangın çıkmasının önüne geçildi. Yaklaşık 3 saat elektrik kesintisinin yaşandığı sokağa, yapılan çalışmaların ardından yeniden enerji verildi.Elektrik direğinde oluşan patlama anları ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi Güncel Haberler

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