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Sultangazi'de Elektrik Kabloları Yangın Çıkardı

Sultangazi'de Elektrik Kabloları Yangın Çıkardı
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Sultangazi'deki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, kısa devre yapan elektrik kabloları yanarak yola düştü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Emin YEŞİL-İstanbul, SULTANGAZİ'deki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde elektrik kabloları kısa devre yaparak yanmaya başladı. Yola düşerek yanmaya devam eden kablolar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Cebeci Mahallesi'ndeki Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sokaktaki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir süre sonra koparak yere düşen kablolarda patlamalar meydana geldi. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre daha yanmaya devam eden kablolar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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