Sultangazi'de Elektrik Kabloları Patladı, Mahalle Karanlığa Gömüldü

SULTANGAZİ'de elektrik kabloları alev aldı. Yanan kablolar havai fişek gibi patladı. O anlar kameraya yansırken, elektrik kablolarının patladığı mahalle yaklaşık 1 saat karanlığa gömüldü.

Yayla Mahallesi Yayla Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıvılcımların ardından tutuşan kablolar havai fişek gibi patladı. Kopan kablolar patlamaya devam ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler ise, elektrik akımını kesti. Yapılan çalışmaların ardından kesinti yaşanan mahalleye, yaklaşık 1 saat sonra elektrik verildi.