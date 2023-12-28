Sultangazi'de Dükkanın Zemin Katından Gelen Ağır Koku Paniğe Neden Oldu

SULTANGAZİ'de bir binanın girişindeki dükkanın zemin katından gelen ağır koku, ekipleri harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin 'Ceset kokusu geliyor' ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kokunun tıkanan lağım giderinden kaynaklandı tespit edildi.

Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın zemin katından ağır kokular, çevreyi rahatsız etmeye başladı. Mahalle sakinleri, ceset kokusu olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, dükkan sahibine ulaşamayınca bina sahibine ulaşarak, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı açtı. Ekiplerin inceleme yaptığı anlarda olayı anlamaya çalışan vatandaşlar meraklı bakışlarla ekipleri izledi.

İçeri giren ekipler, lağım giderlerinin tıkanmasından kaynaklanan nedenle zemin kata taşan sudan dolayı ağır kokunun geldiğini tespit etti. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını tamamlayarak, ayrıldı.

"CESET OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİK"

İhbarda bulunan esnaf Ömer Faruk Beyhan, "Ceset olduğundan şüpheleniliyordu. Açıp baktıklarında lağımdan koku geldiği anlaşıldı. Daha önce de yol çöktü, burada esnafım ben de. Polis içeri girince de lağımdan geldiği anlaşıldı. Çok ağır bir kokuydu, dayanılmaz bir koku. Sürekli devam ediyordu, biz de polislere şikayetimizi ilettik. Dükkandan ceset olduğundan şüpheleniliyordu aslında, şimdi girip baktıklarında ceset olmadığı anlaşıldı. Mal sahibine de ulaşılamayınca da korkular arttı. Biz de polislere şikayetimizi ilettik. Poliste itfaiye ile gelip kapıyı kırarak içeriye girdi" dedi.