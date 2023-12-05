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Sultangazi'de düğünde çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sultangazi'de düğünde başlayan tartışma sokağa taşınca kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SULTANGAZİ'de düğünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde iki grup arasında başlayan tartışma bir süre sonra sokağa taştı. İki grup sokakta kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştu kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, kavga anlarını bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Olaylar 3. Sayfa Güncel Haberler

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