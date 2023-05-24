Sultangazi'de düğün konvoyunda trafiği kapatıp horon tepenlere para cezası

SULTANGAZİ'de düğün konvoyu yaparken yolu trafiğe kapatıp horon tepen sürücülere, cezai işlem uygulandı. Ekipler 4 sürücüye farklı maddelerden toplam 8 bin 521 lira ceza kesti.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 13 Mayıs'ta düğün konvoyu yapan bir grup, Selçuklu Bulvarı'nda araçlarını durdurup yolu kısmen trafiğe kapatarak, horon tepmeye başladı. Karşı yönde seyir halinde olan bir TIR'ın şoförü ise, aracını durdurup horon tepen gruba katıldı. TIR şoförü, düğün sahipleriyle birlikte horon tepti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülerin yayılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu trafiğe kapatan sürücülerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatan sürücülerin, M.H., İ.D., E.Y. ve A.M.Ö. olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan 4 sürücünün her birine 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden bin 744 lira, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamak' maddesinden bin 744 lira, 'Yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması' maddesinden bin 744 lira, 'Film cam' maddesinden 2 bin 853 lira, 'Ses ve müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplam 8 bin 521 lira idari para cezası kesildi.