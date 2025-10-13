Sultangazi'de Dört Öğrenciden Örnek Davranış: Yolda Bulunan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Sultangazi'de dört öğrenci, yolda buldukları ve içinde yaklaşık 2 bin 500 lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 11 Ekim'de torununu futbol okuluna bıraktıktan sonra komşusuyla eve dönen Melahat Binatlı cüzdanını düşürdü.

Eve geldiğinde durumu fark eden Binatlı, tekrar dışarı çıkıp cüzdanını aradı ancak bulamadı.

Bu sırada cüzdan, futbol okulundan dönen dört öğrenci tarafından bulundu.

Öğrenciler, içinde 2 bin 500 lira bulunan ancak kimlik kartı olmayan cüzdanın sahibinin bulunması için çevredeki bir iş yerinin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Güvenlik görevlileri, cüzdanın sahibine ulaşabilmek için ilçede yayın yapan bir yerel haber sitesine bilgi verdi.

Sosyal medya üzerinden de yapılan paylaşımların ardından cüzdanın sahibine ulaşıldı. Güvenlik görevlileri, cüzdanı sahibine teslim etti.