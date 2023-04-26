Üye Girişi
Haberi Paylaş
SULTANGAZİ'DE DÖNER BIÇAKLI SOPALI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

SULTANGAZİ'DE DÖNER BIÇAKLI SOPALI KAVGADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Güncel Haberler

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

SULTANGAZİ'de iki grup arasında çıkan döner bıçaklı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 3 kişinin yaralandığı kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan bir grup ile sokaktaki market sahibi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar yakınlarına haber verdi. Olay yerine her iki tarafın yakınları da gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada döner bıçağı, sopa, tekme ve yumruklarla bir birlerine saldıran tarafları bir kadın ayırmaya çalıştı. 'Polis çağırın' diye bağıran kadının market sahibinin eşi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan üç kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title