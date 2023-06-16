Sultangazi'de Doğukan Çelik cinayeti davasında karar çıktı

İstanbul Sultangazi'de, 13 Haziran 2021 tarihinde Doğukan Çelik'i öldürdüğü ve cinayeti azmettirdiği iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu, biri firari ve bir tutuksuz toplam 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 3'ü hakkında 18 yıl 4'er ay, biri hakkında 4 yıl 6 ay, tutuksuz sanık hakkında ise 1,5 yıl hapis cezası verdi. Kırmızı bültenle aranan sanıklardan Cihan M.'nin dosyası ise ayrıldı.

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Sultangazi'de, 13 Haziran 2021 tarihinde Doğukan Çelik'i öldürdüğü ve cinayeti azmettirdiği iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu, biri firari ve bir tutuksuz toplam 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 3'ü hakkında 18 yıl 4'er ay, biri hakkında 4 yıl 6 ay, tutuksuz sanık hakkında ise 1,5 yıl hapis cezası verdi. Kırmızı bültenle aranan sanıklardan Cihan M.'nin dosyası ise ayrıldı.

İstanbul Sultangazi'de 18 yaşındaki Doğukan Çelik'in 13 Haziran 2021 tarihinde öldürülmesi üzerine açılan ve delil yetersizliğinden dolayı istinaftan bozulan dosyanın yeniden görülen davasının karar duruşması dün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya 4 tutuklu sanık Yüksel Aslan, Taha Bahalla Güney, Ahmet Dursun Berfe, Abdurrahman Çiçek ve tutuksuz sanık Derya Doğan katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve Doğukan Çelik'in annesi Tercan Çelik de hazır bulundu.

DURUŞMADA SÖZ ALAN SANIKLAR BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Derya Doğan, kimseyi azmettirmediğini belirterek hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Taha Güney de 2 senedir cinayet suçlamasıyla yargılandığını söyleyerek "Suçu yapan kim bilmiyorum, ben suçsuzum. Nişanım bozuldu. 2 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ahmet Dursun Berfe de suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

Duruşmada konuşan tutuklu sanık Abdurrahman Çiçek de ifadelerinde hep gerçeği anlattığını belirterek "Ben elime silah almış bir insan değilim. Tek suçum yanlış zamanda yanlış yerde olmak" dedi.

Tutuklu sanık Yüksel Aslan da pişman olduğunu söyledi ve "Takdir yüce adaletindir" ifadesini kullandı.

"BEN YANDIM, BENİM GİBİLER YANMASIN"

Doğukan Çelik'in annesi Tercan Çelik "Ben yandım, benim gibileri yanmasın. Çıkmasınlar hapisten" diye konuştu.

Tercan Çelik'in avukatı İsmail Karahan duruşmada söz alarak sanıkların cinayeti planlı ve örgütlü bir şekilde işlediklerini belirterek "Sanıkların doğrudan kastla cezalandırılmaları gerekir çünkü bu cinayetin işleneceğini biliyorlardı" dedi. Karahan, sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

SAVCI, SANIKLARIN DOĞRUDAN KASTLA ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanıkların söz konusu suçu doğrudan kastla işlediğini ve bu doğrultuda ceza almalarını talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep ederek mütalaaya katılmadıklarını söyledi.

MAHKEME, 5 ANIĞI CEZALANDIRDI, KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Abdurrahman Çiçek, Taha Bahalla Güney ve Ahmet Dursun Berfe hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan 18 yıl 4'er ay; tutuklu sanıklardan Yüksel Aslan hakkında da "cinayeti azmettirme" suçundan 4 yıl 6 ay ceza verdi. Mahkeme, hakkında verilen cezada haksız tahrik indirimi uyguladığı Yüksel Aslan'ı cezaevinde kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Derya Doğan hakkında "cinayeti azmettirme" suçundan indirim de uygulayarak 1,5 yıl hapis cezası verdi.

Davanın kırmızı bültenle aranan firari sanığı Cihan M.'nin dosyası ise ayrıldı.