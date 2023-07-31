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Sultangazi'de Dilencilere Para Cezası

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Sultangazi'de askere gideceklerini söyleyerek para toplayan 3 kişiye dilencilik suçundan para cezası kesildi. Yakalanan kişilerin üzerinden bin lira para çıktı.

SULTANGAZİ'de, askere gideceklerini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 3 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakalanan 3 kişinin üzerinden bin lira para çıktı.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan "Askere gideceğim. Kimsem yok" diyerek para toplayan dilencilerle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı. Milletten askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda bin lira para bulundu. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 3 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Duygu tacirlerine ayrıca idari para cezası uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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