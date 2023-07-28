Sultangazi'de Dakikalar İçinde Modifiye Araçlardan Hırsızlık Yapanlar Kamerada

Sultangazi'de otomobille sokak sokak gezen 3 hırsız, modifiyeli araçların kapılarını açarak ses sistemlerini çaldı. Bir vatandaş müdahale etmek istedi, ancak hırsızlardan birinin üzerindeki silahı fark ederek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE DAKİKALAR İÇİNDE MODİFİYE ARAÇLARDAN HIRSIZLIK YAPANLAR KAMERADA

Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de otomobille sokak sokak gezen 3 hırsız, gözüne kestirdikleri modifiyeli araçların saniyeler içerisinde kapılarını açarak, ses sistemlerini çaldı. Bir vatandaş müdahale etmek istedi, ancak hırsızlardan birinin üzerindeki silahı fark ederek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobildeki kapşonlu ve şapkalı üç kişi, sokak sokak gezerek gözlerine kestirdikleri araçların ses sistemlerini çaldı. İlk olarak Sultançiftliği Mahallesi'nde Metin Aydın'a ait modifiyeli hafif ticari aracın yanına geldiler. Otomobildekilerden biri inerek, saniyeler içerisinde aracın ön sağ kapısını açtı. Daha sonra aracın arka kapısını açarak, araç içinde bulunan ses sistemini yerinden söktü ve geldikleri araca yükledi. Otomobilden inen başka bir şüpheli de araca yüklemesine yardım etti.

O sırada işe gitmek için evden çıkan bir vatandaş sokaktan geçerken, hırsızları fark ederek yanlarına gitti. Hırsızlara müdahale etmek isteyen vatandaş iddiaya göre, hırsızların birinin üzerindeki silahı fark edince yoluna devam etti. Hırsızlar, araca binerek sokaktan uzaklaştı. Aynı hırsızlar, yaklaşık 20 dakika sonra İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki modifiyeli aracın yanına geldi. Araçtan inen şüpheli yine saniyeler içerisinde aracın ön sağ kapısını ve aracın arka kapısını açarak ses sistemini çaldı.

SİLAHLARI OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEMİŞ

Yaşananları anlatan Metin Aydın'ın eşi Hikmet Aydın, Sabah saatlerinde komşumuz bize aracımızın soyulduğunun haberini verdi. Aşağı indiğimizde sokakta biri vardı ve bize aracın saat 05.30 sıralarında soyulduğunu söyledi. İki kişi ön tarafta başka bir şeyle uğraşıyormuş. Kendisi müdahale de bulunmak istediğini ama silahlarının olduğunu ve kalabalık oldukları için müdahale edemediğini söyledi. Aracın da kime ait olduğunu bilmediği için de bize haber verememiş. Ben o vatandaşa teşekkür ediyorum. Olayda ise bir kişi araçtan iniyor. Bizim aracın anahtar kilidini zorlayarak kapıları açmışlar. Anfi ve kolonları sökerek çalıyorlar. Bizimki saat 05.30 da olmuş. 18 dakika sonra başka bir araçtan hırsızlık yapmışlar yine. Biz çok üzüldük. İnşallah bir an önce bulunurlar dedi.