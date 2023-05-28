Sultangazi'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kutlamaları

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Sultangazi'de partililer kutlama yaptı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alarak sokaklara döküldü.

SULTANGAZİ'de, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından partililer kutlama yaptı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda çok sayıda vatandaş, sokağa döküldü. Araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar sonucu kutladı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıp tur attı.

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