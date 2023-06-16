Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa hakaret eden fırıncıya 8 yıla kadar hapis cezası talebi

Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede fırıncı hakkında iki ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sultangazi'de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede fırıncı hakkında iki ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sultangazi'de 28 Mayıs'ta ekmek almak isteyen çocuğa 'Reis' diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden ve tehdit ettiği iddia edilen fırıncıya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir yerel haber sitesinde paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi bir fırındaki çalışanın dükkana gelen bazı kişilerle tartıştığı, tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görüldüğü, videoda geçen konuşmalarda 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklinde hakaret ettiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına da yer verilen iddianamede, şüphelinin olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını, tehdit etmediğini söylediğine yer verildi. İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Y.'nin mağdura hitaben 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklindeki sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere yönelik söyleminin sosyal medyada fazla gündem olmasıyla kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı, 'Nerede benim bıçağım, ver bıçağımı' dedikten sonra ise eline bıçak alarak mağdur ve müştekiyi tehdit ettiği aktarıldı. İddianamede şüpheli Kadir Y.'nin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL