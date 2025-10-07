Sultangazi'de Çöp Konteyneri Yangını Park Halindeki Aracı Zarar Verdi

Sultangazi'de çöp konteynerinde başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin yanında park halindeki bir otomobile sıçradı.

Alevleri fark eden sürücü yanmakta olan aracını kurtarmak için çöp konteynerinin yanından uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.