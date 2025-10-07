Haberler

Sultangazi'de Çöp Konteyneri Yangını Park Halindeki Aracı Zarar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebeci Mahallesi'nde çöp konteynerinde çıkan yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Sultangazi'de çöp konteynerinde başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin yanında park halindeki bir otomobile sıçradı.

Alevleri fark eden sürücü yanmakta olan aracını kurtarmak için çöp konteynerinin yanından uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın deneyimli yıldızını gözden çıkardı

Sergen Yalçın, takımın deneyimli yıldızını gözden çıkardı
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak

Metroya valizle binenlerden ek ücret alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.