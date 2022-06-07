Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı - Haberler

Sultangazi'de çocuklara çarpan İETT şoförü kaçtı SULTANGAZİ'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. SULTANGAZİ'de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savrulup park halindeki minibüse çarparken İETT şoförü kaçtı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa İETT otobüsü çarptı. Çocuklar çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki minibüse çarptı. Minibüsün camları kırılırken İETT şoförü olay yerinden hızla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan İETT şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel İETT Güncel Haberler

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