Sultangazi'de Çocuklar Kurusıkı Tabanca İle Oynadı

Sultangazi'de bir grup çocuk, kurusıkı tabanca ile oynarken cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir çocuk havaya ateş ettikten sonra, diğer çocuk arkadaşının ayağına ateş etti. O anlar kaydedildi.

SULTANGAZİ'de çocuklar, kurusıkı tabanca ile önce havaya daha sonra arkadaşının ayaklarına ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde boş bir araziye gelen beş çocuk, bir süre sohbet etti. Çocuklardan biri üzerindeki kurusıkı tabancayı çıkararak havaya bir el ateş etti. Daha sonra bir başka çocuk arkadaşının elindeki tabancayı alarak, karşısında duran arkadaşının ayağına ateş etti. Çocuk kendini korumak için geri adım atarak arkadaşından uzaklaştı.