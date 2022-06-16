SULTANGAZİ'DE ÇOCUK KAÇIRMA GİRİŞİMİ İDDİASINA ŞİKAYET

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önündeki 7 yaşındaki çocuğun yanına kimliği belirsiz kişi geldi. Şüpheli kişi, çocuğun elindeki flütü işaret ederek, nereden aldığını sordu. Çocuk flütü aldığı yeri kişiye tarif etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli, küçük çocuğa, "Gel bana da alalım" diyerek, çocukla beraber caddeden uzaklaşmaya başladı. Mahalledeki bir ara sokağa girdikleri sırada, durumu fark eden market işletmecisi, tanıdığı küçük çocuğu yanına alarak, şüpheliye kim olduğunu sordu. Bunun üzerine şüpheli, hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı.

"SÜREKLİ ÇOCUKLA İLGİLENİYORDU"

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun yanına gelen şüphelinin, çocuğun elindeki flütü işaret ettikten sonra beraber caddeden uzaklaştıkları görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel